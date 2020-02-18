Фанаты перед игрой с «Ливерпулем» устроили «Атлетико» «огненный» прием
22:37
Фанаты эффектно встретили «Атлетико» возле стадиона «Ванда Метрополитано» в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Болельщики к приезду автобуса команды зажгли десятки файеров.
Autob?s del Atl?tico de Madrid#UCL V?a @martacasas pic.twitter.com/Ro7ma4TC3I— Carrusel Deportivo (@carrusel) February 18, 2020
Игра стартует в 23.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Ливерпуль»
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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