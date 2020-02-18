Фанаты перед игрой с «Ливерпулем» устроили «Атлетико» «огненный» прием

Фанаты эффектно встретили «Атлетико» возле стадиона «Ванда Метрополитано» в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Болельщики к приезду автобуса команды зажгли десятки файеров.

Игра стартует в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Ливерпуль»