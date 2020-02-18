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Фанаты перед игрой с «Ливерпулем» устроили «Атлетико» «огненный» прием

22:37
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Фанаты эффектно встретили «Атлетико» возле стадиона «Ванда Метрополитано» в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Болельщики к приезду автобуса команды зажгли десятки файеров.

Игра стартует в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Ливерпуль»

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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