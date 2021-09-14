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Фабио Капелло оценил шансы «Зенита» в матче против «Челси»

12:58
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Бывший главный тренер сборных Англии и России Фабио Капелло в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от стартового матча группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Зенитом».

«Это будет очень тяжелый матч для «Зенита». Я смотрел последнюю игру «Челси» в АПЛ, они сейчас действительно очень сильны. Очень тяжело забивать в их ворота. Думаю, здесь без шансов для «Зенита», слишком сложно. Я надеюсь, если «Зенит» сыграет очень хорошо в этой встрече, за какой-то результат цепляться возможно, но это все равно будет невероятно сложно», — сказал Капелло «СЭ».

Матч «Челси» — «Зенит» начнется сегодня, 14 сентября, в 22.00 по московскому времени на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж».

Челси — Зенит

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Сергей Федоров все материалы автора

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