Данни считает, что у «Зенита» есть шанс в игре против «Челси»
12:09
Бывший футболист «Зенита» Мигель Данни поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых против «Челси» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Я надеюсь, что у «Зенита» получится набрать очки в этой игре. Мы знаем, что заработать их в первой игре Лиги чемпионов — это очень важно. Я знаю, что игра против «Челси» будет сложной. Однако у нас есть шанс. У «Зенита» есть качественная команда и, надеюсь, она добьется хорошего результата», — сказал Данни «СЭ».
Матч «Челси» — «Зенит» состоится 14 сентября в Лондоне. Начало — в 22.00 по московскому времени.
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