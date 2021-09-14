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Данни считает, что у «Зенита» есть шанс в игре против «Челси»

12:09
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Бывший футболист «Зенита» Мигель Данни поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых против «Челси» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я надеюсь, что у «Зенита» получится набрать очки в этой игре. Мы знаем, что заработать их в первой игре Лиги чемпионов — это очень важно. Я знаю, что игра против «Челси» будет сложной. Однако у нас есть шанс. У «Зенита» есть качественная команда и, надеюсь, она добьется хорошего результата», — сказал Данни «СЭ».

Матч «Челси» — «Зенит» состоится 14 сентября в Лондоне. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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Данил Алешин все материалы автора

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