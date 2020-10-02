Капитан «Брюгге» Руд Вормер считает, что его команда может побороться за выход в евровесну в нынешнем сезоне. Бельгийский клуб встретится в группе Лиги чемпионов с «Зенитом», «Лацио» и «Боруссией» из Дортмунда.

— Мы будем говорить о втором месте, но если нам удастся попасть в Лигу Европы с третьего места, будет тоже хорошо, — приводит слова Вормера Sporza.be. — Нас снова ждут веселые матчи, и мы снова сделаем все возможное, как и в прошлом сезоне.