«Если удастся попасть в Лигу Европы, будет хорошо». Капитан «Брюгге» — о группе с «Зенитом»
17:48
Капитан «Брюгге» Руд Вормер считает, что его команда может побороться за выход в евровесну в нынешнем сезоне. Бельгийский клуб встретится в группе Лиги чемпионов с «Зенитом», «Лацио» и «Боруссией» из Дортмунда.
— Мы будем говорить о втором месте, но если нам удастся попасть в Лигу Европы с третьего места, будет тоже хорошо, — приводит слова Вормера Sporza.be. — Нас снова ждут веселые матчи, и мы снова сделаем все возможное, как и в прошлом сезоне.
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