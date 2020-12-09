Президент Турции Реджеп Эрдоган вновь прокомментировал расистский скандал на матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул».

Матч был прерван на 13-й минуте из-за того, что резервный арбитр Себастьян Колцеску сказал в адрес тренера турецкого клуба Пьера Вебо «этот черный парень». Обе команды в знак протеста покинули поле.

«Такой поступок непростителен. Мы сохраняем нашу решительную позицию по этому вопросу. Франция стала страной, в которой усиливаются расистские действия и риторика», — приводит Reuters слова Эрдогана.

Ранее глава государства написал у себя в Twitter, что «решительно осуждает» действия арбитра Колцеску, отметив, что выступает «против расизма и дискриминации в спорте и во всех сферах жизни».

Пресс-секретарь правящей в Турции партии справедливости и развития Омер Челик также осудил Колцеску, заявив у себя в Twitter, что спорт и расизм «не должны идти вместе».

После инцидента «ПСЖ» выступил с заявлением, в котором сообщил, что все формы расизма противоречат ценностям, которых придерживается клуб. В «Истанбуле» отметили, что футболисты команды решили не выходить на поле из-за оскорбления Пьера Вебо.

Себастьян Колцеску объяснил свои слова в адрес Вебо.

««Negru» по-румынски обозначает «черный». Я не расист», — цитирует Telefoot Колцеску.

В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) посчитали оправдания Колцеску «неубедительными», заявив, что использование расы при идентификации человека в румынском языке является проявлением расизма.

Матч будет доигран сегодня, начиная с 20.55 по московскому времени. Бригада арбитров была заменена. В УЕФА пообещали расследовать инцидент.