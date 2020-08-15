Эмерик Ляпорт: «У «Лиона» много талантливых футболистов, но мы должны думать о своей игре»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт поделился мнением о четвертьфинале Лиги чемпионов против «Лиона». Встреча состоится 15 августа и начнется в 22:00 мск.

— Мы полностью сосредоточены на Лиге чемпионов, — цитирует Ляпорта официальный сайт УЕФА. — Надеюсь, что завтра нам удастся выиграть. Мы хорошо готовы к игре с «Лионом». Ну а там уже, надеюсь, и пройдем весь путь до конца. Конечно, битва обещает быть жаркой. Но в Лиге чемпионов по-другому и быть не может.

«Лион» очень силен, как и все остальные клубы, добравшиеся до этой стадии. У «Лиона» много талантливых футболистов, но мы должны думать о своей игре. Необходимо бороться до последней секунды и играть на победу.

Для «Сити» невероятно важна победа в Лиге чемпионов. И мы сделаем ради нее все возможное.

Всегда приятно сыграть с клубом, который представляет твою родину. Так что я с нетерпением жду поединка с «Лионом». Помню, что на групповом этапе прошлого розыгрыша забил «Лиону» гол. Если попаду в состав, надеюсь снова отличиться и помочь своей команде выйти в полуфинал.