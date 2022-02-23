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Сегодня, 02:14

«Я уверен в своей команде». Аллегри прокомментировал ничью с «Вильярреалом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Массимилиано Аллегри.
Фото Reuters

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после ничьей с «Вильярреалом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что туринцы хотели победить.

«Влахович провел очень хороший матч. Противостоять такому защитнику, как Альбиоль, всегда непросто. Игроки «Вильяреала» опытные и техничные. Конечно, мы хотели выиграть 3:0, но сделать здесь это не просто, уж поверьте. Наш прессинг во втором тайме был несколько недостаточным, и «Вильяреал» заставил нас за это заплатить.

Ирония в том, что мы пропустили в тот момент, когда, казалось, стали комфортно контролировать игру. Потом у нас возникли сложности, когда мы подустали. Пропущенный гол был просто невероятным в том плане, что даже «Вильяреал» не мог поверить, что за подарок мы ему подарили. Ничто не решено, но я уверен в своей команде, так как у нас в строй вернется ряд важных футболистов», — цитирует пресс-служба УЕФА Аллегри.

Ответная встреча пройдет в Турине 16 марта. Начало матча — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
1:1
Ювентус
Голы
Влахович, 1 (0:1), Парехо, 66 (1:1)
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Морено (Эступиньян, 79) Педраса (Тригерос, 79) Парехо Капуэ Ло Сельсо Чиквуэзе (Диа, 90) Груневелд (Пино, 90)
Ювентус
Щенсны Де Шильо (Пеллегрини, 87) де Лигт Данилу Алекс Сандру (Бонуччи, 46) Маккенни (Закария, 81) Рабьо Локателли (Артур, 71) Влахович Мората Куадрадо
Предупреждения
Рульи 73’  -  Рабьо 74’
Судьи
Зиберт (Германия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033903--villarreal-vs-juventus/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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