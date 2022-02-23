«Я уверен в своей команде». Аллегри прокомментировал ничью с «Вильярреалом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после ничьей с «Вильярреалом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что туринцы хотели победить.

«Влахович провел очень хороший матч. Противостоять такому защитнику, как Альбиоль, всегда непросто. Игроки «Вильяреала» опытные и техничные. Конечно, мы хотели выиграть 3:0, но сделать здесь это не просто, уж поверьте. Наш прессинг во втором тайме был несколько недостаточным, и «Вильяреал» заставил нас за это заплатить.

Ирония в том, что мы пропустили в тот момент, когда, казалось, стали комфортно контролировать игру. Потом у нас возникли сложности, когда мы подустали. Пропущенный гол был просто невероятным в том плане, что даже «Вильяреал» не мог поверить, что за подарок мы ему подарили. Ничто не решено, но я уверен в своей команде, так как у нас в строй вернется ряд важных футболистов», — цитирует пресс-служба УЕФА Аллегри.

Ответная встреча пройдет в Турине 16 марта. Начало матча — 23.00 по московскому времени.