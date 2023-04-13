Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:24

Рио Фердинанд о матче «Реал» — «Челси»: «Винисиус был великолепен, он сделает то же самое в Лондоне»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и эксперт Рио Фердинанд поделился мнением об игре нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в первой игре 1/4 финала ЛЧ с «Челси» (2:0).

Бразилец был признан лучшим игроком встречи.

«Винисиус Жуниор сегодня был великолепен, и он сделает то же самое на «Стэмфорд Бридж». Рису Джеймсу нужно доказать, что он может справиться с игроками такого уровня», — цитирует Фердинанда пресс-служба УЕФА.

Ответная игра пройдет в Лондоне 18 апреля и начнется в 22.00 мск.

Винисиус Жуниор
Рио Фердинанд
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Челси
1
1
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Сибирь» решила сменить тренера. Почему Мартемьянов покидает сибирский клуб
Даже такой вынос «Баварии» не делает «Сити» фаворитом ЛЧ. Гвардиола может все испортить
Херш рассказал об инструктаже военных США не атаковать войска России первыми
Минфин США ввел новые санкции против физлиц и юрлиц из РФ и ряда других стран
СМИ назвали отсутствие планов проводить новую мобилизацию в РФ угрозой для Украины
Захарова высказалась о будущем Одессы цитатой Утесова
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/4 финала: пары и путь до финала в Стамбуле
Анчелотти: «Мы провели полноценный матч и должны сыграть так же в Лондоне»
Винисиус: «У нас было много моментов, и это очевидно, ведь мы «Реал» и хотим забивать много»
Крауч: «У «Милана» теперь будет больше уверенности перед ответным матчем»
Джо Коул считает, что у «Челси» все еще есть шансы выйти в полуфинал Лиги чемпионов
Лучшая команда Италии? «Милан» обыграл «Наполи» дважды за десять дней
«Реал» мчится к новому титулу в Лиге чемпионов. «Челси» — в никуда
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» забил в 31-м домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов подряд

Джо Коул считает, что у «Челси» все еще есть шансы выйти в полуфинал Лиги чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости