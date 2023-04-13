Рио Фердинанд о матче «Реал» — «Челси»: «Винисиус был великолепен, он сделает то же самое в Лондоне»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и эксперт Рио Фердинанд поделился мнением об игре нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в первой игре 1/4 финала ЛЧ с «Челси» (2:0).

Бразилец был признан лучшим игроком встречи.

«Винисиус Жуниор сегодня был великолепен, и он сделает то же самое на «Стэмфорд Бридж». Рису Джеймсу нужно доказать, что он может справиться с игроками такого уровня», — цитирует Фердинанда пресс-служба УЕФА.

Ответная игра пройдет в Лондоне 18 апреля и начнется в 22.00 мск.