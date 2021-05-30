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Джо Коул: «Я думал, что Макелеле лучший на своей позиции, пока не увидел Канте»

07:25
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Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул прокомментировал игру полузащитника лондонцев Н'Голо Канте в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0).

«Канте потрясающий. Я потрясен, просто наблюдая за ним. Я играл с Клодом Макелеле и думал, что он лучший на этой позиции, пока не увидел этого парня. Он Макелеле, но с дополнительными умениями», — приводит слова Коула BBC Sport.

Канте был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов. 30-летний француз впервые стал обладателем трофея. За девять лет хавбек прошел путь от любительского чемпионата Франции (выступал в нем в 2013 году) до победителя ЛЧ-2020/21.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры