Джо Коул: «Я думал, что Макелеле лучший на своей позиции, пока не увидел Канте»

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул прокомментировал игру полузащитника лондонцев Н'Голо Канте в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0).

«Канте потрясающий. Я потрясен, просто наблюдая за ним. Я играл с Клодом Макелеле и думал, что он лучший на этой позиции, пока не увидел этого парня. Он Макелеле, но с дополнительными умениями», — приводит слова Коула BBC Sport.

Канте был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов. 30-летний француз впервые стал обладателем трофея. За девять лет хавбек прошел путь от любительского чемпионата Франции (выступал в нем в 2013 году) до победителя ЛЧ-2020/21.