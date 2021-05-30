Ловрен пошутил над «Манчестер Сити» и заявил, что для победы в ЛЧ команде нужен хорватский игрок
Защитник «Зенита» Деян Ловрен пошутил над «Манчестер Сити» после поражения команды в финале Лиги чемпионов от «Челси» (0:1).
««Манчестер Сити» нужен хорватский футболист для победы в Лиге чемпионов», — написал у себя в Twitter Ловрен, опубликовав список победителей турнира, согласно которому в 9 финалах подряд побеждала команда с хорватом в составе.
?? #UCL ??— Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) May 29, 2021
2013 Mand?uki? ?
2014 Modri? ?
2015 Rakiti? ?
2016 Modri? & Kova?i? ?
2017 Modri? & Kova?i? ?
2018 Modri? & Kova?i? ?
2019 Lovren ?
2020 Peri?i? ?
2021 Kova?i? ?
City should buy some Croatian player. ?????
Congratulations Chelsea!
Ловрен является победителем Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля». В сезоне-2018/19 мерсисайдцы обыграли «Тоттенхэм» в финале.
С лета 2020 года Ловрен выступает за «Зенит».
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