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Ловрен пошутил над «Манчестер Сити» и заявил, что для победы в ЛЧ команде нужен хорватский игрок

06:57
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен пошутил над «Манчестер Сити» после поражения команды в финале Лиги чемпионов от «Челси» (0:1).

««Манчестер Сити» нужен хорватский футболист для победы в Лиге чемпионов», — написал у себя в Twitter Ловрен, опубликовав список победителей турнира, согласно которому в 9 финалах подряд побеждала команда с хорватом в составе.

Ловрен является победителем Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля». В сезоне-2018/19 мерсисайдцы обыграли «Тоттенхэм» в финале.

С лета 2020 года Ловрен выступает за «Зенит».

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