Чилвелл заявил, что переходил в «Челси» ради победы в Лиге чемпионов
07:39
Защитник «Челси» Бен Чилвелл прокомментировал победу команды в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0).
«Мы бились изо всех сил. Знали, что будет тяжелый матч, и бились не на жизнь, а на смерть. Мы рисовали себе этот момент. Ради него я пришел в «Челси», — цитирует официальный сайт УЕФА Чилвелла.
Чилвелл перешел в «Челси» из «Лестера» в августе 2020 года, он провел дебютный сезон в составе лондонцев.
«Челси» стал победителем Лиги чемпионов во второй раз в истории.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029498--man-city-vs-chelsea/
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