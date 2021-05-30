Чилвелл заявил, что переходил в «Челси» ради победы в Лиге чемпионов

Защитник «Челси» Бен Чилвелл прокомментировал победу команды в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0).

«Мы бились изо всех сил. Знали, что будет тяжелый матч, и бились не на жизнь, а на смерть. Мы рисовали себе этот момент. Ради него я пришел в «Челси», — цитирует официальный сайт УЕФА Чилвелла.

Чилвелл перешел в «Челси» из «Лестера» в августе 2020 года, он провел дебютный сезон в составе лондонцев.

«Челси» стал победителем Лиги чемпионов во второй раз в истории.