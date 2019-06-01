07:58 | Футбол — Лига чемпионов

Джеймс Милнер: "Каждый игрок "Ливерпуля" заслуживает кубок Лиги чемпионов"

0
Обсудить

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер перед финалом Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" выразил надежду, что команде удастся реабилитировать за прошлый год. В прошлом финале Лиги чемпионов "красные" уступили "Реалу".

– То, что мы сотворили в противостоянии с "Барселоной", дает нам возможность исправиться за прошлый финал и взять кубок, – цитирует пресс-служба УЕФА Милнера. – Думаю, каждый из нас заслуживает того, чтобы к нему прикоснуться.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Опрос

Кто фаворит финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000984/match=2025486/index.html

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Ливерпуль" - "Тоттенхэм"
Материалы других СМИ