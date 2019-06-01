Джеймс Милнер: "Каждый игрок "Ливерпуля" заслуживает кубок Лиги чемпионов"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер перед финалом Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" выразил надежду, что команде удастся реабилитировать за прошлый год. В прошлом финале Лиги чемпионов "красные" уступили "Реалу".

– То, что мы сотворили в противостоянии с "Барселоной", дает нам возможность исправиться за прошлый финал и взять кубок, – цитирует пресс-служба УЕФА Милнера. – Думаю, каждый из нас заслуживает того, чтобы к нему прикоснуться.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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