Джеррард считает, что Клопп должен выпустить Хендерсона в старте на финал ЛЧ с "Тоттенхэмом"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард посоветовал главному тренеру красных Юргену Клоппу поставить в стартовый состав полузащитника Джордана Хендерсона в финальном матче Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

– На сто процентов уверен, что Хендерсон должен быть в старте. Меня давно восхищает, как он играет, он самоотверженный футболист. Джордан много работает на команду, и на первый взгляд эта работа не видна. Знаю, каков он на поле и в жизни. Интересы команды он ставит выше своих. В течение сезона Джордан был одним из самых надежных игроков, – сказал Джеррард на BBC Radio 5.

Также экс-футболист отметил, что именно он посоветовал Хендерсону чаще брать на себя ответственность, чтобы влиять на игру.

– Я наблюдал за ним какое-то время и сказал, что он может попробовать делать что-то сам, нежели играть в простой футбол. Думаю, Джордан сильно прибавил за эти годы.

Финал Лиги чемпионов-2018/19 состоится 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Начало – в 22.00 по московскому времени.

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