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Два игрока «Брюгге» вошли в символическую сборную недели в Лиге чемпионов

16:37
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УЕФА опубликовал свою версию лучших игроков недели в Лиге чемпионов. В нее попали два игрока «Брюгге», который в среду разгромил «Зенит» (3:0). Это полузащитник Шарль Де Кетеларе и нападающий Ноа Ланг.

Полностью список выглядит так: Трубин («Шахтер») — Геррейру («Боруссия» Д), Ромеро («Аталанта»), Шольц («Мидтьюлланн») — Пайет («Марсель»), Кавечи («Истанбул»), Кьеза («Ювентус») — Ланг, де Кателаре (оба — «Брюгге») — Неймар («ПСЖ»), Жиру («Челси»).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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