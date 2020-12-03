Два игрока «Брюгге» вошли в символическую сборную недели в Лиге чемпионов
16:37
УЕФА опубликовал свою версию лучших игроков недели в Лиге чемпионов. В нее попали два игрока «Брюгге», который в среду разгромил «Зенит» (3:0). Это полузащитник Шарль Де Кетеларе и нападающий Ноа Ланг.
Полностью список выглядит так: Трубин («Шахтер») — Геррейру («Боруссия» Д), Ромеро («Аталанта»), Шольц («Мидтьюлланн») — Пайет («Марсель»), Кавечи («Истанбул»), Кьеза («Ювентус») — Ланг, де Кателаре (оба — «Брюгге») — Неймар («ПСЖ»), Жиру («Челси»).
?? ?? Giroud & Neymar spearhead the #UCLfantasy Team of the Week ?#UCL | @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 3, 2020
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