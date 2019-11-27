Дуглас Сантос: «Зенит не выигрывает в еврокубках на выезде? Время исправить эту традицию!»

Защитник «Зенита» прокомментировал результат домашнего матча 5-го тура Лиги Чемпионов против французского «Лиона». Сантос отметил сложность матча и подчеркнул, что теперь главная задача «Зенита» — подготовка к воскресному дерби со «Спартаком».

— Матч выдался сложным?

— Да, но мы ожидали, что он таким и выйдет. Времени на подготовку было немного, но мы справились и одержали заслуженную победу.

— Почему первую минуту вы провели справа, а Караваев — слева?

— У нас была задумана комбинация, но потом все вернулись на свои позиции.

— Команда успеет восстановиться к «Спартаку»?

— Да, впереди всего три дня и мы должны начать отдыхать прямо сейчас. Хорошо подкрепиться, перевести дух и начать готовиться к очень важной игре.

— «Зениту» для гарантированного выхода из группы нужно обыгрывать «Бенфику», но команда не побеждает в еврокубках на выезде второй сезон...

— Что ж, самое время исправить эту ситуацию. Уверен, мы готовы победить. Но сейчас нужно сконцентрироваться на «Спартаке» и после этого матча думать об оставшихся матчах в этом году. (Артем Рябовол)