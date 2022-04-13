Комбаров: «Не стоит сомневаться в том, что Эмери большой профессионал»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комабров оценил работу главного тренера «Вильярреала» Унаи Эмери.

12 апреля в 1/4 финала Лиги чемпионов команда Эмери, который в 2012 году возглавлял «Спартак», прошла «Баварию» с общим счетом 2:1.

«Эмери уже давно показал свое отношение. Он настоящий профессионал. Унаи — тренер с большой буквы, не зря же он выиграл три кубка Лиги Европы подряд. Думаю, не стоит сомневаться в том, что Эмери большой профессионал и большой тренер. Что у него не получилось в «Спартаке»? Я не хочу это обсуждать. Уже много времени прошло с того момента», — цитирует Комбаров «РБ Спорт».

Напомним, что Эмери в 2012 году вывел красно-белых в групповой этап Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «Вильрреал» выиграл Лигу Европы под руководством Эмери. В финале был обыгран «Манчестер Юнайтед».