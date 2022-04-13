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Сегодня, 13:16

Дмитрий Черышев сравнил результаты Эмери в «Спартаке» и Европе

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший помощник Унаи Эмери в «Севилье» Дмитрий Черышев ответил на вопрос «СЭ», почему у испанского специалиста результаты в Европе лучше, чем в московском «Спартаке».

«Результаты Эмери в Европе лучше, чем в «Спартаке»? Два года подряд в «Севилье» после первых 8-10 туров было 2 или 3 очка. Не было побед. Поражения и пару ничьих. Не знаю, как это объяснить. Но после таких матчей команда начала понимать, в какой футбол нужно играть. Команда начинает понимать, что хочет тренер. Футболисты начинали понимать, как нужно правильно взаимодействовать. И вот тут начинается результат. Я лично видел это. У «Вильярреала» была такая же ситуация в прошлом году. Эмери заслуживает похвалы за то, что он делает», — сказал Черышев «СЭ».

Унаи Эмери тренировал «Спартак» в 2012 году. В общей сложности испанский специалист четыре раза становился обладателем трофея Лиги Европы (три — с «Севильей», один — с «Вильярреалом»).

Главный тренер &laquo;Вильярреала&raquo; Унаи Эмери. Эмери — великий. Но это не тренер для топ-клуба

Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
Дмитрий Черышев
Унаи Эмери
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