Дмитрий Аленичев: "Вряд ли "Порту" даст "Краснодару" выйти в следующий этап, но чудеса бывают"

Экс-тренер "Спартака", "Енисея" и тульского "Арсенала", бывший футболист "Порту" Дмитрий Аленичев - о матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" - "Порту" (0:1).

Аленичев в эфире телеканала "Матч премьер" сначала обратился к Роману Широкову и Александру Мостовому, которые находились в студии.

- Очень приятно, что в студии сейчас находятся мои друзья, - сказал Аленичев. - Наверное, "Краснодару" не хватало таких диспетчеров, как Саша и Рома. У "Краснодара" в первом тайме чувствовалась нервозность, скованность, многовато брака, не хватало красивых комбинаций. Не стоит огорчаться. К сожалению, в футболе огромное значение имеют стандартные положение. У "Порту" нашелся игрок, который забил красивый гол со стандарта. Вряд ли порту даст "Краснодару" выйти в следующий этап, но чудеса бывают. За кого я болел? Сегодня я болел за "Краснодар". Я же патриот.

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