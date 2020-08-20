Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэйвис подвел итоги полуфинала Лиги чемпионов против «Лиона» (3:0).

— Если говорить про личные ощущения, то для меня мечта стала явью, — приводит слова Дэйвиса BT Sport. — Играть в Лиге чемпионов, да не просто играть, а выйти в финал... Это все, о чем только можно просить.

Ощущения исключительно приятные. Эти парни выиграли практически все, что возможно, но по-прежнему заведены и умеют испытывать радость победы. Они по-прежнему голодны до больших побед.

«ПСЖ» — сильная команда. Сейчас мы немного попразднуем, а потом сразу сосредоточимся на следующей игре. Будет хороший матч, в нем непременно будут голы. Будучи футболистом, только об этом ты и мечтаешь — играть против сильнейших в Европе.