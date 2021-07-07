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Тбилисское «Динамо» проиграло «Нефтчи» в отборочном турнире Лиги чемпионов

21:07
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В первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов «Нефтчи» на выезде обыграл тбилисское «Динамо» (2:1).

В составе азербайджанского клуба отличились Намик Алескеров и Эмин Махмудов. У «Динамо» забил Зоран Марушич.

В другом матче польская «Легия» на выезде победила норвежский «Буде-Глимт» (3:2). Дубль у победителей сделал азербайджанский форвард Махир Эмрели. Ответные матчи пройдут 13 и 14 июля.

Лига чемпионов

Первый отборочный раунд

Первые матчи

«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Легия» (Польша) — 2:3 (1:2)

7 июля. Буде. Стадион «Аспмира».

«Динамо Тб» (Грузия) — «Нефтчи» (Азербайджан) — 1:2 (1:1)

7 июля. Тбилиси. Стадион им. Бориса Пайчадзе

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Евгений Петров все материалы автора

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