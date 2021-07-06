«Шкендия» проиграла «Муре» в отборочном турнире Лиги чемпионов
6 июля 2021, 23:02
Словенская «Мура» на выезде обыграла македонскую «Шкендию» (1:0) в первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов.
Единственный мяч на 29-й минуте забил Лука Бобичанец. В другом матче Фола" (Люксембург) и «Линколн» (Гибралтар) сыграли вничью — 2:2. Ответные игры пройдут 13-14 июля.
Лига чемпионов
Первый отборочный раунд
«Шкендия» (Македония) — «Мура» (Словения) — 0:1 (0:1)
Гол: Бобичанец, 29
6 июля. Тетово. Стадион «Gradski Stadion».
«Фола» (Люксембург) — «Линколн» (Гибралтар) — 2:2 (0:1)
6 июля. Эш-Сюр-Альцетте. Стадион «Emile Mayrisch».
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