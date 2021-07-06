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«Шкендия» проиграла «Муре» в отборочном турнире Лиги чемпионов

6 июля 2021, 23:02
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Словенская «Мура» на выезде обыграла македонскую «Шкендию» (1:0) в первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов.

Единственный мяч на 29-й минуте забил Лука Бобичанец. В другом матче Фола" (Люксембург) и «Линколн» (Гибралтар) сыграли вничью — 2:2. Ответные игры пройдут 13-14 июля.

Лига чемпионов

Первый отборочный раунд

«Шкендия» (Македония) — «Мура» (Словения) — 0:1 (0:1)

Гол: Бобичанец, 29

6 июля. Тетово. Стадион «Gradski Stadion».

«Фола» (Люксембург) — «Линколн» (Гибралтар) — 2:2 (0:1)

6 июля. Эш-Сюр-Альцетте. Стадион «Emile Mayrisch».

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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