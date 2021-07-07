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«Слован» обыграл «Шэмрок Роверс» в отборочном турнире Лиги чемпионов

21:27
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В первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов «Слован» из Братиславы (Словакия) победил ирландский клуб «Шэмрок Роверс» (2:0).

Дубль в составе победителей сделал бразильский форвард Рафаэл да Силва. Ответный матч состоится в Ирландии 13 июля.

Лига чемпионов

Первый отборочный раунд

Первый матч

«Слован» (Словакия) — «Шэмрок Роверс» — 2:0 (1:0)

Голы: Рафаэл да Силва, 28, 47

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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