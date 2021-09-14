«Вильярреал» сыграл вничью с «Аталантой», Миранчук сделал результативный пас
«Вильярреал» и «Аталанта» сыграли вничью (2:2) в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов.
На шестой минуте гостей вывел вперед Ремо Фройлер. Ману Тригерос на 39-й минуте сравнял результат. Второй мяч у «желтой субмарины» забил Арно Груневелд. Он отличился на 73-й минуте.
Сравнял счет на 83-й минуте Робин Гозенс. Результативный пас ему отдал Алексей Миранчук. Россиянин вышел на замену на 79-й минуте.
Лига чемпионов
1-й тур
Группа F
«Вильярреал» (Испания) — «Аталанта» (Италия) — 2:2 (1:1)
Голы: Фройлер, 6 (0:1). Тригерос, 39 (1:1). Груневелд, 73 (2:1). Гозенс, 83 (2:2).
«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Педраса (Марио Гаспар, 87), Пау Торрес, Фойт, Парехо, Капуэ (Коклен, 60), Тригерос (Мойсес Гомес, 61), Ж.Морено, Диа (Груневелд, 62), Пино (А.Морено, 72).
«Аталанта»: Муссо, Паломино, Дзаппакоста, Толой, Джимсити (Мерих Демирал, 61), Гозенс, де Рон (Копмайнерс, 70), Малиновский (Пашалич, 71), Фройлер, Пессина (Миранчук, 79), Сапата (Иличич, 70).
Предупреждения: де Рон, 24. Капуэ, 55. Ж.Морено, 65. Пино, 71. Коклен, 76.
Удаление: Коклен, 84.
Судья: Тюрпен (Франция).
14 сентября. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».
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