Димитар Бербатов: "После трех побед в Лиге чемпионов игроки "Реала" могли утратить мотивацию"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов предположил, что неудачи "Реала" в Лиге чемпионов и ла лиге связаны с тем, что игроки "сливочных" устали от побед и потеряли мотивацию, передает MAJ.

"Реал" уступил "Аяксу" в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4). Мадридский клуб вылетел из турнира. В чемпионате Испании "Реал" занимает третье место и 12 очков отстает от лидирующей "Барселоны".

– В "Реале" что-то явно не так. На бумаге у них все еще хороший состав, но по какой-то причине ничего не получается. Может ли команда устать от побед? После трех побед в Лиге чемпионов игроки могли немного утратить мотивацию.

Моуринью оставил сомнения после ухода, но его уважают игроки и он может встряхнуть ситуацию. Он знает, как побеждать, в "Реале" это необходимо. А если летом они предложат много денег Покеттино, ему будет трудно отказаться, – цитирует Бербатова MAJ.

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