Ди Мария обошел Месси по голевым передачам в Лиге чемпионов

Нападающий «Ювентуса» Анхель Ди Мария отметился тремя голевыми передачами в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Маккаби» (3:1).

Теперь на счету 34-летнего аргентинца 38 ассистов за карьеру в главном еврокубковом турнире. Как сообщает Opta, по этому показателю он обошел соотечественника Лионеля Месси, выступающего за «ПСЖ». У Лео 37 результативных пасов.

Только нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сделал больше голевых передач, чем Ди Мария. У португальца их 42.