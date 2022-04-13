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«Реал» — «Челси»: арбитр Марчиняк ответил тренеру Тухелю и посоветовал читать правила

Арбитр матча «Реал» — «Челси» Марчиняк ответил тренеру Тухелю и посоветовал читать правила
Александр Бобров
Шеф-редактор
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Шимон Марчиняк и Карим Бензема.
Фото Reuters

Арбитр ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» (2:3) Шимон Марчиняк в одной из соцсетей отреагировал на критические замечания со стороны главного тренера английской команды Томаса Тухеля.

— Я прочитал заметки, а также заявление тренера Тухеля после игры. Смешно. На мой взгляд, никаких серьезных ошибок я не допустил. Что касается отмены гола, то рекомендую прочитать правила игры, касающиеся этой темы. Даже минимальный контакт мяча с рукой атаковавшего игрока означал, что гол нельзя засчитывать, — написал польский рефери.

Напомним, что на 62-й минуте защитник «Челси» Маркос Алонсо забил гол, который вскоре был правильно отменен с помощью видеоассистентов. Видеоарбитр Томаш Квятковски и его помощник Бартош Франковски провели проверку и определили, что до удара по воротам произошел контакт мяча с правой рукой Алонсо.

В соответствии с правилом 12 правил игры считается нарушением, если игрок забивает гол в ворота соперника «сразу после того, как мяч коснулся его руки (даже если это произошло случайно)». Поэтому гол нельзя было засчитывать.

Для принятия окончательного решения было достаточно мнения видеоассистентов. Просмотр повторов на мониторе самим судьей Марчиняком не требовался.

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ФК Челси
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