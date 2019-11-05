Дембеле в стартовом составе «Барселоны» на матч со «Славией» в ЛЧ

Стал известен стартовый состав «Барселоны» на матч группового турнира Лиги чемпионов против «Славии», информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» сегодня, 5 ноября, начало — в 20.55 (мск).

С первых минут в составе каталонцев выйдет нападающий Усман Дембеле.

Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Бускетс, де Йонг, Видаль — Дембеле, Гризманн, Месси.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Славия».

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