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Дембеле в стартовом составе «Барселоны» на матч со «Славией» в ЛЧ

19:35
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Стал известен стартовый состав «Барселоны» на матч группового турнира Лиги чемпионов против «Славии», информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» сегодня, 5 ноября, начало — в 20.55 (мск).

С первых минут в составе каталонцев выйдет нападающий Усман Дембеле.

Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Бускетс, де Йонг, Видаль — Дембеле, Гризманн, Месси.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Славия».

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Барселона — Славия Пр

Дополнительная информация

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027082/lineups/index.html?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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