Дембеле считает, что теперь «Лион» стал топовой командой

Форвард «Лиона» Мусса Дембеле прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (3:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов. Он вышел на замену и сделал дубль. Футболист был признан лучшим игроком матча.

«Быть на скамейке не всегда легко, — цитирует игрока официальный сайт УЕФА. — Когда вступаешь в игру, хочешь проявить свои лучше качества и помочь. Сегодня мне удалось это сделать. Командный дух «Лиона» изменился. Теперь мы топовая команда».

В полуфинале «Лион» сыграет с «Баварией».