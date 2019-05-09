Деле Алли: "Лучший вечер в моей жизни"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли после победы над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2) признался, что это его лучший вечер в его жизни. "Шпоры" проигрывали по ходу встречи 0:2, но смогли вырвать победу и путевку в финал.

"Лучший вечер в моей жизни! Мадрид, мы идем!" - написал Алли в Твиттере.