Деле Алли: "Лучший вечер в моей жизни"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли после победы над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2) признался, что это его лучший вечер в его жизни. "Шпоры" проигрывали по ходу встречи 0:2, но смогли вырвать победу и путевку в финал.
"Лучший вечер в моей жизни! Мадрид, мы идем!" - написал Алли в Твиттере.
BEST NIGHT OF MY LIFE!! MADRID HERE WE COME!! 💙💙💙 #COYS pic.twitter.com/h4jsnNzUFc– Dele (@dele_official) 8 мая 2019 г.
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