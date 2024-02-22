Артета назвал причины поражения «Арсенала» от «Порту» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Порту» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы должны играть намного лучше. Нельзя победить, трижды потеряв мяч у ворот. Если хотите попасть в четвертьфинал, вы должны обыграть своего соперника, и это то, что нам необходимо сделать на «Эмирейтс». Мы недостаточно угрожали. Нам не хватило агрессии, особенно с мячом в финальной трети поля. Мы можем играть лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

Ответный матч состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало — в 23.00 по московскому времени.