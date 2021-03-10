Де Лигт не смог смириться с вылетом «Ювентуса» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт прокомментировал вылет своей команды от «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Тяжело принять этот результат. Мы играли в большинстве почти весь матч. Нелегко вылетать вот так. Мы хорошо атаковали во втором тайме, создавали моменты, забили два гола, а потом мяч просто не заходил в ворота. Вылетать из Лиги чемпионов в марте тяжело», — цитирует пресс-служба УЕФА де Лигта.

«Ювентус» проиграл «Порту» по итогам двух матчей. Общий счет — 4:4, но «Порту» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов по преимуществу голов на выезде.