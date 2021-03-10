Де Лигт не смог смириться с вылетом «Ювентуса» в 1/8 финала Лиги чемпионов
07:14
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт прокомментировал вылет своей команды от «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Тяжело принять этот результат. Мы играли в большинстве почти весь матч. Нелегко вылетать вот так. Мы хорошо атаковали во втором тайме, создавали моменты, забили два гола, а потом мяч просто не заходил в ворота. Вылетать из Лиги чемпионов в марте тяжело», — цитирует пресс-служба УЕФА де Лигта.
«Ювентус» проиграл «Порту» по итогам двух матчей. Общий счет — 4:4, но «Порту» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов по преимуществу голов на выезде.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029482--juventus-vs-porto/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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