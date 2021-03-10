Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Пирло не боится увольнения из «Ювентуса» после вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов

06:26
Теги:

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло заявил, что не боится увольнения из команды после вылета на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов от «Порту».

«Меня приглашали в «Ювентус» для длительной работы над проектом, которая должна занять несколько лет, поэтому я не боюсь возможного увольнения. Я недоволен тем, как мы провели последнюю неделю, конечно, я бы предпочел остаться в Лиге чемпионов. Теперь мы должны поработать над улучшением некоторых аспектов на тренировках, раньше у нас не было времени на это», — цитирует Goal Пирло.

«Ювентус» проиграл «Порту» по итогам двух матчей. Общий счет — 4:4, но «Порту» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов по преимуществу голов на выезде.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/pirlo-not-fearing-sack-after-porto-send-juventus-crashing-out-of-/n0rgz9uvdmvk1o25mn7sl6st3

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир