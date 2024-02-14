Диас: «Реал» мог убить интригу в противостоянии с «Лейпцигом»

Нападающий «Реала» Браим Диас прокомментировал победу над «Лейпцигом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы могли убить интригу в этом противостоянии, но надо сказать, что и у «Лейпцига» были на это возможности. Думаю, что болельщики могли насладиться красивым футболом, но игра на встречных курсах не принесла нам большой выгоды», — цитирует пресс-служба УЕФА Диаса.

Ответный матч состоится в Мадриде 6 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.