Дармиан: «Это решающий матч, и мы знаем, что должны выложиться по полной»

Защитник «Интера» Маттео Дармиан поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Это решающий матч, и мы знаем, что должны выложиться по полной, чтобы получить от него то, что хотим. Мы знаем, что показываем не лучшую игру в серии А. У нас проблемы с реализацией, так что мы упустили несколько заслуженных побед. Мы хотим изменить эту тенденцию, но сначала сосредоточимся на еврокубке», — цитирует пресс-служба УЕФА Дармина.

Ответный матч между «Интером» и «Бенфикой» состоится 19 апреля в Милане. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени. В первом матче миланская команда одержала победу (2:0).