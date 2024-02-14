Маттссон: «В игре были отрезки, которые «Копенгаген» может занести себе в актив»

Полузащитник «Копенгагена» Магнус Маттссон прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сегодня была хорошая атмосфера. Было здорово принимать участие в этой игре. Конечно, есть горькое чувство. Они забили перед перерывом и в добавленное время. Так что сейчас все выглядит плохо, но я думаю, что в игре были отрезки, которые мы можем занести себе в актив», — цитирует пресс-служба УЕФА Маттссона.

Ответная встреча пройдет 6 марта в Англии. Начало — в 23.00 по московскому времени.