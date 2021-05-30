ЦСКА поздравил «Челси» с победой в Лиге чемпионов
ЦСКА в Twitter поздравил «Челси» с победой в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0).
«Поздравляем «Челси» с этим значительным достижением», — говорится в сообщении.
Congrats @ChelseaFC on this significant achievement ??? https://t.co/wX59SEi0cf— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 29, 2021
«Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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