«Манчестер Сити» — «Челси»: видеообзор финала Лиги чемпионов
29 мая «Челси» выиграл у «Манчестер Сити» (1:0) в матче финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Порту (Португалия) на стадионе «Драгау».
Победный гол забил хавбек лондонской команды Кай Хаверц на 43-й минуте игры.
Для «Челси» этот трофей ЛЧ стал вторым в истории. Ранее они побеждали в Лиге чемпионов-2012.
11 августа «Челси» сыграет против «Вильярреала» в Суперкубке УЕФА. Встреча пройдет в Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе «Уиндзор Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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