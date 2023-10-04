«Црвена Звезда» на своем поле примет «Янг Бойз» во втором туре группового турнира Лиги чемпионов в среду, 4 октября. Встреча пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде, Сербия. Начало — в 22:00 по московскому времени. Ключевые события матча будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Видеотрансляция игры «Црвена Звезда» — «Янг Бойз» будет доступна на сайте matchtv.ru. В 1-м турге cербский клуб проиграл «Лейпцигу» (1:3), швейцарцы — «Манчестер Сити» (1:3). Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

«Црвена Звезда» и «Янг Бойз» выступают в группе G вместе с «Лейпциг» и «Манчестер Сити». Узнать расписание и трансляции матчей 3 и 4 октября в Лиге чемпионов можно по ссылке на сайте «СЭ».

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