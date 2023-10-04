«РБ Лейпциг» на своем поле примет «Манчестер Сити» во втором туре группового турнира Лиги чемпионов в среду, 4 октября. Встреча пройдет на стадионе «Селтик Парк» в Глазго, Шотландия. Начало — в 22:00 по московскому времени. Ключевые события матча будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Видеотрансляция игры «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити» будет доступна в эфире телеканала «Матч! Футбол 3». В 1-м туре немецкий клуб победил «Янг Бойз» (3:1), горожане — «Црвену Звезду» (3:1). Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

«Лейпциг» и «Манчестер Сити» выступают в группе G вместе с «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой». Узнать расписание и трансляции матчей 3 и 4 октября в Лиге чемпионов можно по ссылке на сайте «СЭ».

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