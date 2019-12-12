Чорлука получил травму в матче с «Атлетико». Хорват покинул поле на носилках

Защитник «Локомотива»? Ведран Чорлука получил травму в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2). В середине второго тайма хорват получил удар по ногам от Анхеля Корреа. Самостоятельно покинуть поле он не смог, поэтому его вынесли на носилках.

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