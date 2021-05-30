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Тухель прокомментировал победу «Челси» в Лиге чемпионов: «Это фантастическое достижение»

01:32
Томас Тухель. Фото Twitter
Томас Тухель. Фото Twitter
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги победы над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов (1:0).

«Это огромный опыт и огромный успех. Мы все извлечем из этого пользу и будем использовать ее, чтобы оставаться голодными до побед, расти и развиваться. Это фантастическое достижение. «Манчестер Сити» был сильным соперником. Мы знали, что нам нужна игра на высшем уровне, чтобы иметь шанс выиграть этот матч, и мы это сделали. Я очень счастлив поделиться этим моментом с командой и со всеми, кто так много работает в клубе», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

«Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.

Лондонцы также получили право сыграть в Суперкубке УЕФА. Их соперником станет испанский «Вильярреал», который ранее выиграл Лигу Европы.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры