Тухель прокомментировал победу «Челси» в Лиге чемпионов: «Это фантастическое достижение»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги победы над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов (1:0).

«Это огромный опыт и огромный успех. Мы все извлечем из этого пользу и будем использовать ее, чтобы оставаться голодными до побед, расти и развиваться. Это фантастическое достижение. «Манчестер Сити» был сильным соперником. Мы знали, что нам нужна игра на высшем уровне, чтобы иметь шанс выиграть этот матч, и мы это сделали. Я очень счастлив поделиться этим моментом с командой и со всеми, кто так много работает в клубе», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

«Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.

Лондонцы также получили право сыграть в Суперкубке УЕФА. Их соперником станет испанский «Вильярреал», который ранее выиграл Лигу Европы.