Маттеус: «Вылет «Баварии» из Лиги чемпионов вредит немецкому футболу»

Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал поражение мюнхенской команды от «Вильярреала» (0:1, 1:1) по итогам двух матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Вылет «Баварии» из Лиги чемпионов вредит немецкому футболу, — приводит слова Маттеуса Sky Sport Deutschland. — «Вильярреал» — это не тот соперник, от которого можно вылетать. Однако мюнхенцы не показывали хорошую игру в последние недели, так что это не такой уж и большой сюрприз. Их игра не была нацеленной, команда не предложила решений».

По мнению экс-полузащитника, в «Баварии» плохая атмосфера.

«Дело не только в футболе, вокруг много, много разговоров. Трансферная сага вокруг Левандовски снова стала темой для обсуждения. За последние годы я почти не видел такого беспорядка в «Баварии», — сказал он.

В полуфинале Лиги чемпионов «Вильярреал» сыграет с победителем матча «Ливерпуль» — «Бенфика».