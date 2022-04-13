Защитник «Баварии» Бенжамен Павар прокомментировал ничью в 1/4 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (1:1).

«Думаю, по сравнению с первым матчем команда сыграла очень хорошо и не упустила так много возможностей. У соперника были некоторые опасные моменты, и он добился своего, поэтому поздравляем «Вильярреал».

Что касается нас, то нам просто не хватило удачи. Мы не забили необходимые голы. Ужасно раздражает, что мы вылетели из Лиги чемпионов, потому что команда действительно сыграла лучше. Но это футбол, нужно переключиться на другие матчи. Сейчас наша цель — выиграть чемпионат Германии", — цитирует Павара beIN Sports.

«Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя противостояния «Бенфика» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:3).

В 30-м туре бундеслиги мюнхенцы встретятся с «Арминией» 17 апреля.