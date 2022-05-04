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Сегодня, 18:10

Пименов назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити»

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Бывший игрок «Динамо» Руслан Пименов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити».

«С одной стороны, «Реал» играет дома при своих болельщиках. С другой стороны, проигрывает в один мяч. Наверное, «Манчестер Сити» чуть ближе к проходу. Но при этом обе команды достойны финала. Обе команды в этой игре могут сыграть в обороне строже, чем в прошлой игре. В этом сезоне Бензема показывает хорошую игру. Кроме того, у «Реала» есть Модрич, Кроос, Винисиус. Бензема в этом сезоне проявляет себя как лидер, но выше всех я бы его не ставил. Каждый из перечисленных игроков способен сделать результат», — сказал Пименов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Сегодня, 4 мая, «Реал» в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» проведет ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Первая встреча завершилась победой «Ман Сити» — 4:3.

Руслан Пименов
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