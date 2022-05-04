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Сегодня, 11:21

Каррера объяснил причины поражения «Вильярреала» в полуфинале ЛЧ против «Ливерпуля»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Вильярреалом» (3:2, 5:2 — общий счет) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и высказался о тренере испанцев Унаи Эмери.

«У «Вильярреала» был отличный путь в Лиге чемпионов. Вчера они проиграли, потому что «Ливерпуль» сильнее и качественнее. Унаи Эмери и «Вильярреал» — это отличный тандем, и результаты это подтверждают. Кто знал, что они обыграют «Баварию» и так хорошо сыграют в целом в Лиге чемпионов», — сказал Каррера «СЭ».

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Париже на стадионе «Стад-де-Франс».

Эмери тренировал «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года. При нем в команде выступал форвард Артем Дзюба, который назвал испанского специалиста тренеришкой.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
Массимо Каррера
Унаи Эмери
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