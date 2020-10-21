Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров подвел итоги матча Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:5).

— В начале матча, когда мы были еще свежи, у нас было больше возможностей, — приводит слова Реброва официальный сайт клуба. — Мы осознанно так начали, наращивали наступательную оборону, пытались удивить соперника. Конечно, с «Барселоной» все равно играть очень сложно, так как они отлично владеют мячом в атаке и полны неожиданных решений. Пока у нас были силы, был период, когда мы играли особенно хорошо, но по мере того, как мы уставали, становилось все труднее и труднее.

Я был особенно доволен первыми 20 минутами. За последние десять минут мне очень жаль, можно было бы избежать такой разницы в конечном результате.