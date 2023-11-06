Булыкин считает, что у «Боруссии» есть хорошие шансы в Лиге чемпионов

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов «Боруссия» — «Ньюкасл».

«В ответной встрече будет счет 1:1. Потому что первую встречу еле-еле сыграли, хотя у «Ньюкасла» было много моментов. В этой игре точно обе команды забьют. По прошлой игре было видно: «Ньюкасл» был хорош и мог забить мяча три. И, наверное, поэтому большинство считают фаворитом именно «Ньюкасл». Упущенное чемпионство «Боруссии» сказывается на психологии команды. Им остается работать как единый организм, тогда у них все получится. Думаю, у «Боруссии» хорошие шансы в ЛЧ. Но все зависит от результатов, потому что в Лиге чемпионов получают большие деньги за победу», — приводит слова Булыкина ODDS.ru.

После 3 матчей «Боруссия» занимает вторую строчку в группе F, набрав 4 очка. «Ньюкасл» — на третьем месте (4 очка).

Матч «Боруссия» — «Ньюкасл» пройдет 7 ноября. Начало — в 20:45 мск.