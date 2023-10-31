Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:00

Стало известно, кто занял 5-10-е места в голосовании за «Золотой мяч»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Родри.
Фото Reuters

Церемония вручения «Золотого мяча-2023 проходит в театре «Шатле» в Париже.

На церемонии огласили имена игроков, которые заняли места с 10-го по 5-е.

В десятку попали сразу 5 игроков «Манчестер Сити»: Бернарду Силва, Хулиан Альварес, Родри, места которых уже известны, а также Кевин де Брейне и Эрлин Холанн, которые займут места в четверке лучших.

10. Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии);

9. Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия);

8. Виктор Осимхен («Наполи», Нигерия);

7. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», Аргентина);

6. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);

5. Родри («Манчестер Сити», Испания).

«Золотой мяч» — 2023: результаты голосования

«СЭ» ведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.

Бернарду Силва
Виктор Осимхен
Винисиус Жуниор
Кевин де Брейне
Лука Модрич
Футбол
Хулиан Альварес
2
0
Читайте также
«Краснодар» расколдован, ЦСКА играет на ноль с дикими потерями в обороне, а «Зенит» нашел победную формулу
Норвежцы первыми вляпались в скандал из-за фтора. Но понять, кто виноват, невозможно
МИД Израиля официально подтвердил гибель похищенной ХАМАС гражданки ФРГ Шани Лук
На Украине сообщили о начале «смарт-мобилизации»
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: «Золотой мяч» 2023: лучший игрок мира — Месси, Холанн или кто-то еще?
Лионель Месси: «Однажды Холанн и Мбаппе возьмут «Золотой мяч»
«Золотой мяч»: Месси — лучший футболист мира! Онлайн-трансляция церемонии вручения приза
Футбольный МЕССИя. Почему Лео смотрит на любого конкурента за «Золотой мяч» из космоса
«Золотой мяч» — 2023: результаты голосования
Лионель Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»
Бонмати из «Барселоны» признана лучшей футболисткой года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стало известно, кто занял 11-20-е места в голосовании за «Золотой мяч»
Новости
RSS RSS
Все новости