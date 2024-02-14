Семин надеется увидеть Захаряна в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч против ПСЖ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил вероятность выхода полузащитника Арсена Захаряна в стартовом составе «Реал Сосьедад» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Мы надеемся, что Арсен может сегодня выйти в стартовом составе, потому что в предыдущем матче, хоть его команда и проиграла, он отведенное для себя время, на мой взгляд, провел хорошо, продуктивно и, можно сказать, эпизодами очень ярко. Поэтому надеемся, что он будет играть сегодня», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Реал Сосьедад» состоится в среду, 14 февраля в Париже и начнется в 23.00 (мск).