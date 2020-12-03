Быстров: «Что можно спрашивать с Семака, если игроки ничего не показывают на поле?»
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал поражение от «Брюгге» (0:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов.
— Мне было интересно, как себя проявят на этом уровне люди, купленные в «Зенит». Они должны помогать, но на уровне Лиги чемпионов они смотрятся никак, — сказал Быстров «СЭ». — Если раньше приходили иностранцы за большие деньги, но показывали результаты, прогрессировали, а сейчас такого нет. Малком был взят на роль лидера, но просто ходит по полю. Вендел, взятый для усиления в Лиге чемпионов, сидит на диване и смотрит футбол.
Что касается критики Семака, то здесь нечего говорить. У него на поле выходят игроки, которые должны показывать результат, но они этого не делают. Если они не показывают результат, который должны, что можно ждать от Семака? Ничего.
(Сергей Федоров)
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