Быстров: «Что можно спрашивать с Семака, если игроки ничего не показывают на поле?»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал поражение от «Брюгге» (0:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

— Мне было интересно, как себя проявят на этом уровне люди, купленные в «Зенит». Они должны помогать, но на уровне Лиги чемпионов они смотрятся никак, — сказал Быстров «СЭ». — Если раньше приходили иностранцы за большие деньги, но показывали результаты, прогрессировали, а сейчас такого нет. Малком был взят на роль лидера, но просто ходит по полю. Вендел, взятый для усиления в Лиге чемпионов, сидит на диване и смотрит футбол.

Что касается критики Семака, то здесь нечего говорить. У него на поле выходят игроки, которые должны показывать результат, но они этого не делают. Если они не показывают результат, который должны, что можно ждать от Семака? Ничего.

(Сергей Федоров)